هجوم ضد نجوم النصر

المواطن - محمد سمعه

هاجم الناقد الرياضي عادل الملحم، لاعبي نادي النصر رغم الفوز اليوم الجمعة على نادي الاتفاق بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلّق الملحم المعروف بميوله النصراوية عبر تويتر قائلًا: “مبروك للنصر حظ أوفر للاتفاق، للمرة الثانية على التوالي، بعد لقاء العدالة تحدثت عن مسألة إهدار الفرص الغريبة، هذا المساء ظل لاعبو النصر يتناقلون الكرة بكل يسر وكان أشبه بالتمرين، إلا أن مسألة إهدار الفرص والاتكالية ما زالت مستمرة.

الاتكالية عيب نجوم النصر:

وتابع الملحم: في تصوري، هذه أسهل مباراة لعبها النصر في هذا الموسم، في الحقيقة قابل فريقًا مستسلم منذ البداية وحتى صافرة النهاية، ومع ذلك رفض مهاجمو النصر كل هدايا الاتفاق واكتفوا بهدف وحيد، يُعاب على نجوم النصر الاتكالية.

نقد عنيف ضد موسى:

وقبل مباراة الاتفاق ضد النصر، كان أحمد موسى تعرض لهجمات شرسة من قبل الجمهور النصراوي؛ وذلك بسبب إهداره للفرص وهبوط مستواه الفني خاصة في مباراة الاتحاد والنصر التي أُقيمت في الدوري السعودي يوم 10 يناير الجاري.

وقدم موسى تمريرة هدف العالمي الذي سُجل في الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد النصر عبر النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بالدقيقة الخامسة والثلاثين، كما تألق كذلك من الناحية الدفاعية مع الفريق النصراوي.

وربما تتسبب تمريرة موسى في مباراة الاتفاق ضد النصر في الإبقاء عليه في صفوف أصفر العاصمة بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بالفترة الأخيرة.

وقبل بدء مباراة الاتفاق ضد النصر، كان نادي الفيحاء تعادل مع فريق التعاون بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة شهدت تألقًا من اللاعب كارلوس فيلانويفا الذي سجل الهدف الأول للفيحاء بالدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.

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