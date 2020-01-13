هل يتعاقد الهلال مع العمري ؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم الظهير الأيسر لنادي الرائد محمد العمري بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لم تدخل في مفاوضات مع نجم الرائد؛ ولا يُعتبر محمد العمري من خيارات الأزرق خلال الفترة الحالية.

وتسعى إدارة نادي الهلال لضم ظهير أيسر مميز في الميركاتو الشتوي، لعدم وجود بديل على مستوى مميز للاعبه ياسر الشهراني، فيما لم يظهر حسن كادش بالمستوى المتوقع، بجانب تعرضه لإصابات عضلية عديدة.

وتطمح إدارة الهلال لتوافر لاعبين أساسيين وبدلاء على أعلى مستوى، من أجل استمرار المنافسة على البطولات المحلية والقارية، بعد ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في 2019.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا، وشارك في كأس العالم للأندية واحتل المركز الرابع، كما يسير بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يتصدر الترتيب بـ30 نقطة.

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