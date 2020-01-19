هل يظهر أندرتيكر بفعاليات WWE في المملكة ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تشير بعض التقارير إلى أنه من غير المرجح أن يظهر أندرتيكر في رويال رامبل أو راسلمينيا للسنة الثانية على التوالي، وسيغيب نظرًا لعمره المتقدم البالغ من العمر 54 عامًا والقائمة الطويلة من الإصابات التي تعرض لها طوال حياته المهنية التي استمرت ثلاثة عقود.

ولم يُشاهد أندرتيكر في الحلبة منذ حدث إكستريم رولز في يوليو الماضي مع رومان رينز ضد شين مكماهون، والآن وقد بات موعد راسلمينيا ورويال رامبل قاب قوسين أو أدنى، ويتطلع متابعو WWE إلى رؤيته مرة أخرى.

ومع ذلك، يزعم توم كولوهو من Sportskeeda أن أسطورة المصارعة سينافس فقط في فعاليات المصارعة في المملكة؛ وذلك ولأن بطل العالم لسبع مرات يحتاج إلى الكثير من الوقت لاستعادة لياقته البدنية الكاملة، وهو بذلك لن يكون قادرًا على الظهور في رويال رامبل في 26 يناير المقرر عقده في هيوستن، تكساس، كما أنه لن يكون لائقًا بما يكفي لـ راسلمينيا في 5 أبريل في فلوريدا.

وبحسب موقع إكسبرس البريطاني، قال كولوهو: على الأرجح سيظهر متعهّد دفن الموتى في المملكة، وهو بذلك لن يظهر في راسيلمانيا؛ فهو لديه نظام صارم للتمرن، وبالنظر إلى أنه ليس أصغر الرجال المشاركين عمرًا سيحتاج إلى التدريب بطريقة معينة.

وكان قد تم رصد أندرتيكر في مركز WWE Performance Center في فلوريدا هذا الأسبوع وأثار شائعات بأنه قد يكون مستعدًا للعودة في رويال رامبل، لكن التقارير أفادت أنه كان هناك لمشاهدة أحدث عروض NXT وتقديم المشورة للرياضيين.

ويعد أندرتيكر، بطل العالم للوزن الثقيل، واحدًا من أعظم المصارعين في كل العصور الذين أحدثوا ثورة في هذه الرياضة من خلال حيله الشيطانية وسلوكه العنيف وهزيمته لبعض من أعظم النجوم على الإطلاق مثل ذا روك، وهولك هوجان.

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