هل يعودان؟ نظرات الحب تفضح براد بيت وجينيفر أنيستون

المواطن - متابعة

أظهر براد بيت وجينيفر أنيستون، أن لديهما الكثير من الحب لبعضهما البعض، خلال حفل توزيع جوائز SAG ، والذي أقيم مساء أمس.

‼️ EXCLUSIVE ‼️ Brad Pitt stopped everything backstage to watch Jennifer Aniston's acceptance speech at the #SAGAwards. Wow guys—it really has been our day, our week, our month, and even our year. https://t.co/m7r01pojsC pic.twitter.com/th9sm1js4D

— E! News (@enews) January 20, 2020