هل يعودان؟ نظرات الحب تفضح براد بيت وجينيفر أنيستون

المواطن - متابعة

أظهر براد بيت وجينيفر أنيستون، أن لديهما الكثير من الحب لبعضهما البعض، خلال حفل توزيع جوائز SAG ، والذي أقيم مساء أمس.

‼️ EXCLUSIVE ‼️ Brad Pitt stopped everything backstage to watch Jennifer Aniston's acceptance speech at the #SAGAwards. Wow guys—it really has been our day, our week, our month, and even our year. https://t.co/m7r01pojsC pic.twitter.com/th9sm1js4D — E! News (@enews) January 20, 2020

وبحسب صحيفة “ميرور”، فإن الثنائي اللذين جمعتهما علاقة زواج استمرت بين عامي 1998 و 2005، حصلا على جوائز في حدث هوليوود الجذاب، المقام في لوس أنجلوس.

وحصلت جينيفر على جائزة أفضل ممثلة في المسلسل الدرامي “The Morning Show” ، بينما فاز براد بجائزة أفضل ممثل بدور مساعد عن ” One Upon a Time”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته ميرور، أن براد بيت ما زال عاشقاً لجينيفر، حيث ظهر في المقطع الذي التقط خلف الكواليس وهو يترك كل شيء حوله من أجل أن ينظر إلى الشاشة لمشاهدة زوجته السابقة وهي تستلم جائزتها، ويستمع إلى كلمتها، حي بدا أنه مفتون بها.

انتشر مقطع الفيديو وعدد من الصور التي التقطت في الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، وخاصة أن هذه هي المرة الأولى التي تلتقط فيها صورا للثنائي معاً منذ سنوات.

ويبدو أن جينيفر لم تكن تريد لفت الأنظار إليهما، حيث ظهرت في صورة وهي تصافح براد والسعادة بادية على وجهها، ولكنها سرعان ما تركته ورحلت بينما ظل هو ممسكاً بقبضة يدها.

وقال براد خلال تسلمه الجائزة إنه سيضيف هذا إلى ملفه الشخصي على موقع تندر، موضحاً أن الدور الذي لعبه وحصل بسببه على الجائزة كان صعباً للغاية.

بينما قالت جينيفر لحظة إعلان اسمها للفور بالجائزة: “ماذا؟ يا إلهي، هذا أمر لا يصدق”.

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