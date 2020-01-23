والد ميغان ماركل يعرض لها صورًا تظهر لأول مرة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

شارك توماس ماركل صورًا وأفلامًا غير عادية لابنته الدوقة السابقة في فيلم وثائقي مدته 90 دقيقة تحدث فيه عن علاقتهما المُحبّة والوثيقة قبل أن تتخلى عنه للزواج بالأمير هاري والانضمام إلى العائلة المالكة البريطانية.

ووصف الرجل البالغ من العمر 75 عامًا فخره بعد إنجاب ابنته في أغسطس 1981، قائلًا: إن سنوات طفولة ميغان كانت أسعد أيام حياته، وشارك العشرات من الصور للأحداث المهمة بينهما، ومن ضمنها تغيير حفاضتها لأول مرة.

وهناك أيضًا سلسلة من الصور السعيدة لـ ميغان ماركل مع والدتها دوريا، وحفلات عيد الميلاد العائلية والنزهات الصيفية، قبل أن تنتقل للعيش مع أبيها بعد انفصال الزوجين.

شارك الأب أيضًا مقاطع فيديو منزلية نادرة عن إنتاجات ميغان ماركل الأولى بالمدرسة، بالإضافة إلى صور عائلية عندما فازت بأول أجزاء لها في هوليوود وحصلت على دور الذي كان نقطة انطلاق لشهرتها وهي راشيل زين في Suits.

وقال في الوثائقي: إنه غيور على ابنته ميغان ماركل، وبكى أثناء رؤية أمير ويلز وهو يسير بابنته في حفل زفافها بدلًا منه.

وبرر صنع الفيلم الوثائقي عن ميغان بأنه دفاع عن نفسه ودحض للأشياء القاسية التي قالتها عنه.

وهذه بعض الصور التي تظهر لأول مرة والتي عرضها والد ميغان ماركل لابنته لأول مرة في وثائقي:

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