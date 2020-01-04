وزارة الإعلام: نجيب الزامل أثرى الساحة بالفكر والقلم والعطاء التطوعي
كاتب صادق مهموم بمجتمعه محب لوطنه

وزارة الإعلام: نجيب الزامل أثرى الساحة بالفكر والقلم والعطاء التطوعي

2020/01/04
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نعت وزارة الإعلام، الكاتب وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل، الذي وافته المنية اليوم السبت في ماليزيا بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الساحة الإعلامية والثقافية فقدت الكاتب الكبير نجيب الزامل، الذي كان رائدًا أثرى الساحة بفكره وقلمه، وبإنسانيته وعطائه التطوعي.

وأضافت: “عرفناه زميلًا كريمًا، وكاتبًا صادقًا، مهمومًا بمجتمعه، محبًا لوطنه، غفر الله له وأكرم مثوبته، وأحسن عزاء أسرته وألهمهم الله الصبر والسلوان”.

وكان الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل قد وافته المنية صباح اليوم في ماليزيا.

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