 وزير الأمن البوسني: تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب رائدة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الأمن البوسني، فهرودين رادونيك إن تجربة المملكة في مجال مكافحة الإرهاب رائدة، وتحظى باهتمام دولي كبير، نظرًا لتصديها للهجمات الإرهابية، وتكثيف الجهود لتفكيك الخلايا الإرهابية والقضاء عليها، وتجفيف منابع الإرهاب.

وجاء ذلك خلال لقاء سفير المملكة لدى البوسنة، هاني بن عبد الله مؤمنة، بوزير الأمن، فهرودين رادونيك، في العاصمة سراييفو، حيث ناقشا تعزيز التعاون الأمني بين البلدين لاسيما في مكافحة الإرهاب.

وأكد رادونيك على أن كلا البلدين عضو في التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب، وأن البوسنة تعزز التعاون مع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة.

وبحسب موقع سراييفو تايمز، نقل السفير مؤمنة تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونقل دعوته بالقيام بزيارة رسمية للمملكة والتي قبلها رادونيك.

ويُذكر أن المملكة كانت أول دولة وقعت على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في مايو 2000، كما تُعد نموذجًا عالميًا في مكافحة الإرهاب وتفكيك أيديولوجيته.

وكان قد قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الثلاثاء، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي إن المملكة تواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه، وتلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب.

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