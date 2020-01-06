وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات الثنائية

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في الرياض اليوم, معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري, وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات, إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان, ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لشؤون الدول العربية الأفريقية الدكتور سامي الصالح.

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