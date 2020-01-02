وظائف إدارية في شركة كريم

المواطن - الرياض
أعلنت شركة كريم عن توفر وظائف إدارية بمسمى وظيفي “مدير عام”، من خلال الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل في العاصمة الرياض.
الوظائف الشاغرة :-
– مدير عام
شروط التقديم :-
– خبرة عمل سابقة بدور قيادي في منظمة ديناميكية.
– فطنة تجارية قوية، ومهارات حل المشاكل والقدرة على إنجاز الأمور.
– مهارات بناء العلاقات.
– خبرة في العمل والعيش في المملكة العربية السعودية.
مهام الوظيفة :-
– إدارة المنتجات لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق بشكل أفضل.
– بناء علاقات عميقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والموردين.
– تأمين شراكات كبيرة يمكن أن تغير الوضع في السوق.
– إدارة P&L للسوق وتحديد وتحقيق أهداف طموحة.
– بناء وقيادة فريق جريء وعملي.
رابط التقديم : من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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