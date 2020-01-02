وظائف إدارية في شركة كريم
عبر لينكد إن للعمل في الرياض

وظائف إدارية في شركة كريم

2020/01/02
الساعة 8:16 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة كريم عن توفر وظائف إدارية بمسمى وظيفي “مدير عام”، من خلال الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل في العاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

– مدير عام

شروط التقديم :-

– خبرة عمل سابقة بدور قيادي في منظمة ديناميكية.
– فطنة تجارية قوية، ومهارات حل المشاكل والقدرة على إنجاز الأمور.
– مهارات بناء العلاقات.
– خبرة في العمل والعيش في المملكة العربية السعودية.

مهام الوظيفة :-

– إدارة المنتجات لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق بشكل أفضل.
– بناء علاقات عميقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والموردين.
– تأمين شراكات كبيرة يمكن أن تغير الوضع في السوق.
– إدارة P&L للسوق وتحديد وتحقيق أهداف طموحة.
– بناء وقيادة فريق جريء وعملي.

رابط التقديم : من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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