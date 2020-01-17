وظائف شاغرة للجنسين بمشروع مدينة نيوم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس أول تكامل طاقة الرياح.

. مهندس أول تكامل الطاقة الكهروضوئية.

. مهندس أول نماذج شبكات الطاقة.

. مهندس أول تخزين الطاقة.

. مهندس أول تصميم شبكات الطاقة- محطات المحولات.

. مهندس أول تصميم شبكات الطاقة- محطات التيار المتردد.

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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