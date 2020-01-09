وفاة والد الفنان إيهاب توفيق اختناقًا في حريق بمنزله

المواطن - متابعة

توفي والد الفنان إيهاب توفيق صباح أمس الخميس، بعدما أُصيب باختناق بسبب اندلاع حريق كبير في الفيلا التي يقيم فيها مع ابنه في مدينة نصر شرق القاهرة.

وكشف الفنان إيهاب توفيق عن تفاصيل وفاة والده حيث قال: إنه كان يتواجد في الطابق الثاني من الفيلا بينما والده يسكن في الطابق الأول، ومع اندلاع الحريق حاول رفقة العاملين بالمنزل مساعدته في الخروج إلا أن النيران كانت قوية للغاية لم يقدر على مقاومتها.

وكانت نيابة مدينة نصر انتدبت الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الوفاة واندلاع الحريق في الفيلا الواقعة في مدينة نصر، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث للتأكّد من وجود شبهة جنائية أم لا؟

وتلقى إيهاب توفيق التعازي في وفاة والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث سارع العديد من الفنانين والجماهير بمواساته في هذا الحدث داعين الله لوالده بالرحمة والمغفرة وأن يجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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