وليد الفراج يكشف حقيقة إساءته لنادي النصر

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي وليد الفراج على حقيقة إساءته لنادي النصر خلال حلقات برنامجه ” الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC.

وكان أحد مشجعي النصر اتهم الفراج بالإساءة المتكررة لنادي النصر وسحب لقب العالمي منه ليرد الفراج قائلًا: أنا لم أُخطئ في حق النصر، أنت تريد إعلام ” طبطب ليس”، وجميعكم تريدون أن يكون الجميع جيد لا يتم الحديث في أي أمور أخرى، والقناة الحكومية بالتأكيد لا تريد هذا.

وأضاف الفراج: منذ عقود وأنا أعمل في مجال الإعلام وليس سنوات، وأقول رأيي ويجب عليك احترامه، كما أنا أحترم رأيك، وأنت تريد قول إن النصر عالمي لا مشكلة، ولكن أنا ذكرت أن اللقب أصبح مُشاعاً بين ثلاثة أندية سعودية.

يذكر أن نادي النصر كان شارك في بطولة كأس العالم للأندية عام 2000، ليصبح أول فريق سعودي يحقق هذا الأمر، ثم كان نادي الاتحاد النادي الثاني في الأندية السعودية التي تُشارك في مونديال الأندية، ثم كان الهلال في عام 2019 هو ثالث الأندية السعودية مشاركة في المونديال.

وكان الهلال احتل المركز الرابع في بطولة مونديال الأندية التي أُقيمت في قطر، ليحقق نفس إنجاز الاتحاد في عام 2005.

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