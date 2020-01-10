10 آلاف تذكرة هدية لجماهير النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم 10 آلاف تذكرة هدية لجماهير العالمي.

وتفاعل بغلف مع هاشتاق خليك أصفر الذي أطلق عبر حساب نادي النصر بالأمس، وأعرب عن سعادته باحتلاله المركز الثاني عالميًا بقائمة الأكثر تداولًا على “تويتر”.

وقال بغلف: “نعم هو أقوى وأجمل وأعظم جمهور عرفته ليس السعودية وحسب.. بل الدول العربية ووفاءً وحبًا لهذا الجمهور الغالي وبعد أخذ الإذن من الإدارة الموقرة فإنه يشرفني الإعلان عن شراء عشرة آلاف تذكرة بقيمة ٢٥٠٠٠٠ ألف ريال”.

وأوضح العضو الذهبي بنادي النصر أن التذاكر ستكون تحت تصرف مجلس الإدارة، وأضاف عبر “تويتر”: “لن تخذلونا لأنكم عشاق.. فديتكم”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم السبت المقبل، في كأس السوبر السعودي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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