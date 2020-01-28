28 مخالفة ذوق عام في الشمالية منها ملابس غير لائقة

المواطن - الشمالية

ضبطت شرطة منطقة الحدود الشمالية 28 مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤ )وتاريخ ٤-٨-١٤٤٠هـ فقد جرى خلال الأسبوع المنصرم من تاريخ ١٧-٥-١٤٤١ وحتى تاريخ ٢٧-٥-١٤٤١هـ ضبط 28 مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.

وبين أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

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