3 شروط لقياس الضغط بطريقة صحيحة

المواطن - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر باتباع بعض الإجراءات في حالة قياس الضغط؛ للحصول على النتائج الصحيحة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن من شروط قياس الضغط:

١. يكون المريض جالسًا مرتاحًا على الكرسي على الأقل ٥ دقائق..لا تأخذ الضغط فور وصول المريض لموعده.

٢. يجلس المريض واضعًا قدميه على الأرض ليست متقاطعة ولا واضعًا ساقًا فوق الأخرى.

٣. لا يتكلم نهائيًّا.. لا بالجوال ولا مع الطبيب ولا مع الممرض.

يذكر أن ضغط الدم يعتبر ضمن الحدود الطبيعيّة إذا تراوحت قيمة قراءة الرقم العلوي له وهو ضغط الدم الانقباضي بين 120- 90 ملم زئبقي، وإذا تراوحت قيمة قراءة الرقم السفلي وهو ضغط الدم الانبساطي بين 60- 80 ملم زئبقي، وذلك بحسب جمعية القلب الأمريكية.

لكنّ بعض الأشخاص قد يعانون أحيانًا من ارتفاع ضغط الدم، لذا يجب على الشخص الانتباه إلى نمط حياته خاصة إذا كان مرض ارتفاع ضغط الدم شائعًا في عائلته، ومن الأمور التي تساعد على منع ضغط الدم من الارتفاع: المحافظة على نمط حياة صحي، ووزن صحي، وممارسة التمارين المنتظمة، بالإضافة إلى تخفيض كمية الملح المستهلكة.

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