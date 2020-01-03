3 ضحايا بسبب الـVAR

المواطن - محمد سمعه

مع بداية الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس الخميس، وعانى ثلاثة أندية من تقنية الـVAR.

وكانت البداية في مباراة الفتح وضمك، التي أُقيمت أمس في الدوري، حيث ألغى حكم المباراة هدفًا لفتح وهدفًا لضمك حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعلّق المدرب الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك قائلًا: “الطرد كان نقطة تحول في المباراة ولو لم يحدث لانتصرنا، الـVAR اشتغل اليوم لكن لدينا في خميس مشيط لا يعمل.

وفي السياق ذاته، قال سعد العفالق رئيس الفتح: مستغرب من سرعة قرار الحكم بإلغاء هدفنا خصوصًا في هذا التوقيت، الحكم ذهب إلى الـVAR وكأنه “مبيت النية” بإلغاء هدف الفتح، الحكم لم يشاهد اللقطة بالطريقة المثالية ولو شاهدها جيدًا لما ألغى الهدف.

كذلك عانى الرائد في مباراة الأمس ضد الأهلي في الدوري، حيث رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لفريق الرائد بعد لمسة يد من أحد لاعبي الأهلي.

وفي وقت سابق، عادت أزمة تقنية الـVAR إلى الواجهة مجددًا، بعد مباراة الفيصلي ضد الهلال المؤجلة من الجولة الـ12، حيث شهدت العديد من الأخطاء؛ ما دفع الإدارة الزرقاء لتجهيز ملف وتقديمه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأبدى الناقد الرياضي سليمان الجابري استياءه الشديد من تقنية الفيديو، مؤكدًا أنها ساهمت في زيادة الأخطاء، وقال خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “تقنية الـVAR جاءت لحل مشكلات التحكيم ولكنها زادت الطين بلة”.

وقال الإعلامي الرياضي تركي العجمة: “منذ فترة تحدثنا عن قضية تقنية الـVAR، وهناك ردود فعل كبيرة في الفترة الماضية، وفي رأيي هذه هي المشكلة الحقيقية لتقنية الفيديو”.

وتابع العجمة قائلًا: “ليس لدينا مشكلة في إخراج المباريات، ولكن لدينا مشكلة في توقيت خروج اللقطة الواضحة للحكم أثناء مراجعة تقنية الـVAR أحيانًا تظهر اللقطة الواضحة بعد قرار الحكم”.

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