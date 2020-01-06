رازفان وكويلار: مباراة الأهلي قوية.. وهدفنا مواصلة الانتصارات

المواطن - مروة نبيل - تصوير : خالد الحمودي‎

أكد المدير الفني للزعيم، الروماني رازفان لوشيسكو، والنجم الكولومبي جوستافو كويلار على أهمية مباراة الهلال والأهلي، المقرر إقامتها مساء يوم غد الثلاثاء.

الهلال والأهلي:

ويلعب الهلال والأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الهلال في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الغد، لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري، فيما يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية.

رازفان يخشى الإرهاق:

وشدد رازفان لوشيسكو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والأهلي على أهمية الاسترجاع على الصعيدين الذهني والبدني خلال الفترة الحالية؛ نظرًا لضيق الوقت وتقارب المباريات.

وتابع: “نخوض يوم الغد مباراة هامة ونملك إستراتيجية كاملة لخوضها بكل شغف وثقة.. لم نحظَ بالوقت الكافي للإعداد والاسترجاع بعد بطولتي آسيا وكأس العالم، وهذا ما جعل بعض اللاعبين يتعرضون للإصابات، نظير الإجهاد”.

واختتم رازفان تصريحاته بشأن مباراة الهلال والأهلي قائلًا: “يملك الفريقان إمكانيات عالية في النهج الهجومي، ومباراة الغد ستكون قوية نظير ذلك”.

كويلار يستهدف الفوز:

وفي السياق ذاته، أشار كويلار إلى أن الهلال استعد جيدًا لمباراته ضد الأهلي غدًا، وتابع: “جاهزون أنا وزملائي لخوض مباراة الغد، ومواصلة تحقيق الانتصارات”.

وأضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والأهلي قائلًا: “يجب على أي لاعب أن يُقدم كل ما لديه في أي مباراة يخوضها”.

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