CyberScoop: لا يوجد دليل دامغ على اختراق هاتف بيزوس

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت CyberScoop، شركة رائدة متخصصة في الأمن السيبراني، إن التقرير الذي نشره فريق التحقيق عن ارتباط المملكة باختراق هاتف جيف بيزوس لا يحمل أي دليل دامغ.

ونشرت جريدة الغارديان، تقريرًا عن نتائج فريق تحقيق شركة الطب الشرعي للأمن FTI Consulting التي استعان بها جيف بيزوس، والتي زعمت أن المملكة لها دور في اختراق هاتف بيزوس في مايو 2018.

وما لم تنشره الصحيفة، أنه في التقرير ذاته، أشار أحد أعضاء الفريق إلى أنه لم ير أدلة تشير إلى اختراق هاتف بيزوس، وقال إن درجة ثقة هذه النتائج متوسطة.

ولفتت مجلة thefederalist، إلى أن محرر الغارديان الذي انفرد بالتقرير، له تاريخ في نشر معلومات كاذبة وانحياز علني ضد المملكة، بالإضافة إلى ذلك، فإن المقالة مليئة بعبارات مثل: قد يكون، تم إرسالها على ما يبدو، محتمل، ويُعتقد أنها تضمنت.

وانفرد موقع VICE بصورة من التقرير لشركة FTI Consulting، وذكرت أن المحققين أنشأوا معملًا آمنًا لفحص هاتف بيزوس وقضوا يومين في البحث على الجهاز، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على أي برامج ضارة عليه.

ولا يعتقد بعض المتخصصين في مجال الأمن أن FTI قد قطعت شوطًا كبيرًا في تحليل اختراق هاتف بيزوس، كما ذكرت CyberScoop، فنظرًا للتشفير من طرف إلى طرف الذي يستخدمه واتساب، يستحيل فك تشفير محتويات برامج التنزيل لتحديد ما إذا كان يحتوي على أي تعليمات برمجية ضارة، وبالتالي لا يوجد دليل قاطع يفيد بمصداقية النتائج التي نشرتها الغارديان.

وقال أليكس ستاموس، كبير ضباط الأمن السابقين لشركة فيسبوك إنه لم يكن هناك دليل دامغ في التقرير، مستخدمًا مصطلح no smoking gun.

وفي وقت مبكر من اليوم، خرج البيت الأبيض عن صمته، ليرد على التقارير المزعومة، حيق قال المتحدث إن المملكة حليف وشريك مهم، وإنه ليس لديه أي معلومات إضافية عن مزاعم القرصنة.

ويُذكر أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، علق أمس بشكل نهائي على مزاعم التقارير في تصريحات لـ رويترز قائلًا: أطالب المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية، بضرورة مواصلة العمل مع المملكة وعدم التأثر بتلك التقارير.

وأضاف: قطعًا لدينا أعمال كثيرة مع المملكة، ولا ينبغي أن تتأثر بتلك التقارير.

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