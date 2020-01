Eminem يفاجئ جمهوره بألبومه الـ11

المواطن - متابعة

فاجأ نجم الراب الأمريكي الشهير Eminem معجبيه ومتابعيه في جميع أنحاء العالم مساء أمس الخميس، بطرح الألبوم الـ11 له دون إعلان عنه بعنوان If Music To Be Murdered.

ونشر مغني الراب Eminem أول فيديو كليب لإحدى أغاني الألبوم بعنوان Darknees عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

مارشال بروس ماذرز الثالث بالإنجليزية: Marshall Bruce Mathers III المعروف فنيًّا باسم إمينم Eminem من مواليد 17 أكتوبر 1972 في ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية.

Eminem يغني الراب ومنتج أفلام، وملحن، وممثل، وكاتب سير ذاتية، وكاتب أغاني، ورجل أعمال، ومقدم برامج إذاعية، ومنتج أغاني أمريكي.

واشتهر Eminem بمهارته في السجع وقدرته على تغيير سرعته الشفوية بحيث يؤقت أسلوبه ضمن الأغنية الواحدة دون أن يفشل في التوافق مع الإيقاع، مما مكنه الحصول على الكثير من الاحترام والتنويه من قبل زملائه ومحبي أغاني الهيب هوب ومعجبيه لمواهبه وتفانيه وعمله الجاد والمتقن.

وبفضل مبيعات Eminem التي تعدت 160 مليون ألبوم، 50 مليون ألبوم منها في الولايات المتحدة وحدها فقط، ويعتبر إمينم من أفضل مغني راب مبيعًا خلال العقد الماضي في العالم على الإطلاق، حيث صنفته مجلة رولينغ ستون في المرتبة 83 ضمن قائمة أعظم الفنانين في التاريخ، كما أطلقت عليه سنة 2011 لقب ملك الراب بسبب الإنجازات التي حققها.

وخلال مشواره الفني حاز Eminem على أكثر من 244 جائزة و369 ترشيحًا، أبرزها جائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية، 15 جائزة غرامي، 17 جائزة بيلبورد، 12 جائزة إم تي في، 10 جوائز موسيقى أمريكية، 4 جوائز بريت وغيرها. ليكون بذلك أول وأكثر مغني راب فوزًا على الإطلاق.

كما شكل Eminem مع مكتشفه مغني الراب والمنتج الأمريكي دكتور دري ثنائيًّا ناجحًا فتح له باب الشهرة بمصراعيه في وقت قصير.

تابعنا على تواصل معنا على