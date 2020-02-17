أسماء المقبولين على وظائف كلية الملك خالد العسكرية

أسماء المقبولين على وظائف كلية الملك خالد العسكرية

2020/02/17
الساعة 7:20 مساءً
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المواطن – الرياض

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن أسماء المقبولين على عدد من الوظائف للرجال بموقع وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي جدارة والتي سبق الإعلان عنها في 1441/04/25هـ.

ودعت كلية الملك خالد العسكرية المقبولين لاستكمال إجراءات الكشف الطبي مع إحضار أصل الهوية الوطنية و 3 صور شخصية ملونة ذات خلفية بيضاء مقاس 4*6 وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان حسب الموعد التالي :

الهوية الوطنية الاسم الوظيفة المرتبة مقرها
6043****** عبدالله أحمد عبدالله الشهراني مدقق شؤون الموظفين الثامنة الرياض
7255****** نايف عبدالإله صالح الحربي فني مختبر فيزيائي السابعة الرياض
3134****** صالح نايل عبدالعزيز البلوي فني مختبر أحياء السابعة الرياض
2686****** محمد عبدالله سريع السريع باحث شؤون موظفين السادسة الرياض
7191****** صفوان مهدي عايض المسعودي مراقب شؤون موظفين السادسة الرياض
1073****** تميم عبدالله محمد التميمي مدرب رياضي السادسة الرياض
7105****** عبدالله حسن محمد الزهراني مدرب رياضي السادسة الرياض​

ولفتت إلى أن استقبال المقبولين لمدة يومين اعتبارًا من يوم الأحد والاثنين الموافق 13-14 /07 /1441هـ.

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