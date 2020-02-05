أطباء تجميل: مارجو روبي الوجه الأكثر طلبًا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال أطباء التجميل إن وجه الممثلة الأسترالية مارجو روبي هو الأكثر طلبًا عندما يتعلق الأمر بالعمليات الجراحية التجميلية، وفقًا لمسح أجرته عيادة كلينيك لمستحضرات التجميل في لندن.

وكانت أعلى نسب حددها الأشخاص الذين خضعوا للمسح، في صالح مارجو روبي بنسبة 18% تليها أنجلينا جولي بنسبة 15%، وميغان ماركل بنسبة 11% كالوجه الأكثر رغبة في محاكاته بالعمليات التجميلية.

وحتى وقت قريب، كانت النساء تطلب شيئًا محددًا في عمليات التجميل، مثل شفتي سكارليت جوهانسون على سبيل المثال، لكن شعبية روبي تجاوزت هذا الأمر وبات الطلب هو وجهها بالكامل.

وقالت عيادة كلينيك للتجميل: من المذهل وجود هذا العدد من النساء اللاتي يسعين لمحاكاة نسب الوجه المثالية التي تمتلكها مارجو روبي مثل المسافة بين الحاجبين، والمسافة ببن الأنف والشفاه غير ذلك.

وأشارت نتائج المسح أن النساء الأكثر ثراءً يملن إلى تفضيل الجمال الطبيعي، مثل الحصول على بشرة نقية ومشرقة بدلًا من الشكل المحسن للغاية، ومن المثير للاهتمام، أن 1% فقط من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع رأين أن وجه كيم كارداشيان يستحق المحاكاة، بينما 8% شعروا أنه لا ينبغي أن يحاكي المرء وجهه بالمشاهير بنسبة كلية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن النساء اللاتي يرهبن عمليات التجميل أو لا يملكن المقدرة المادية لها، يملن إلى استخدام أدوات التجميل لمحاكاة وجه مارجو روبي باستخدام الكونتور والهايلايتر وغيرها.

تابعنا على تواصل معنا على