إصابة امرأة بفيروس كورونا مرتين

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أُصيبت امرأة في اليابان مرتين بفيروس كورونا الجديد فيما يعتقد أنه أول حالة من هذا القبيل.

وتعمل المرأة اليابانية البالغة 40 عامًا كدليل سياحي مع السياح في ووهان، الصين، مركز اندلاع المرض، وتم تأكيد إصابتها لأول مرة بفيروس كورونا في 29 يناير، وبعد خروجها من المستشفى، أثبتت التحاليل أنها سلبية للفيروس في 6 فبراير، رغم أنها كانت لا تزال تعاني من السعال في ذلك الوقت.

ولم تظهر عليها أي أعراض بعد ذلك، ولكنها عادت إلى الطبيب في 21 فبراير تشتكي من آلام الحلق والصدر، وقال المسؤولون إن التحاليل هذه المرة تجاه الفيروس جاءت إيجابية ليثبت إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية.

ويُذكر أنه أُصيب 186 شخصًا على الأقل في اليابان بالفيروس مع وفاة ثلاث حالات، وتم تشخيص إصابة ما يقرب من 700 شخص بالفيروس على متن سفينة دايموند برينسيس Diamond Princess التي تم عزلها قبالة اليابان، وسُمح بمغادرة بعض الركاب باستثناء 45 شخصًا ظهر عليهم الفيروس وكانت هناك أربع وفيات مرتبطة بالفيروس من السفينة.

وتعرضت الحكومة لضغوط دولية لاتباع نهج غير متناسب مع انتشار الفيروس.

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