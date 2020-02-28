إصابة مريض ثانٍ بكورونا مرتين والسؤال الخطير يدور بالأذهان

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

ثبتت إصابة مواطن صيني يُدعى وانغ بفيروس كورونا مرتين، وذلك بعد مرور 18 يومًا من خروجه من المستشفى واجتيازه فترة الحجر الصحي.

كان السيد وانغ قد غادر المستشفى التابع لجامعة شوتشو الطبية في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين في 9 فبراير، وتم عزله لمدة أسبوعين، وبعد أن عاودته نفس الأعراض ذهب لإجراء فحص لتأتي النتائج إيجابية ويتم عزله.

وقال ضابط في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في سوزهو: إن وانغ سيُعامل كأي مريض في المستشفى، لكن سبب إصابته للمرة الثانية يظل مجهولًا للأطباء.

هذه الحالة هي الثانية من نوعها، حيث أُصيب أمس امرأة في اليابان مرتين بفيروس كورونا الجديد، وكانت تعمل دليلًا سياحيًّا مع السياح في ووهان، الصين، مركز اندلاع المرض، وتم تأكيد إصابتها لأول مرة بفيروس كورونا في 29 يناير، وبعد خروجها من المستشفى، أثبتت التحاليل أنها سلبية للفيروس في 6 فبراير، رغم أنها كانت لا تزال تعاني من السعال في ذلك الوقت.

ولم تظهر عليها أي أعراض بعد ذلك، ولكنها عادت إلى الطبيب في 21 فبراير تشتكي من آلام الحلق والصدر، وقال المسؤولون: إن التحاليل هذه المرة تجاه الفيروس جاءت إيجابية ليثبت إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية.

سؤال خطير:

تطرح الحالتان اللتان أُصيبتا مرتين بفيروس كورونا سؤالًا مهمًّا في الأوساط الطبية، وهو هل يُحتمل أن تكون الحالات التي شفيت من كورونا وعادت للاندماج في المجتمع بشكل طبيعي لا زالت تحمل الفيروس المميت؟!

يُذكر أنه أُصيب أكثر من 84 ألف شخص في نحو 50 دولة بفيروس كورونا الجديد، وتسبب في وفاة 2870 حالة.

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