إصابة 4 باكستانيين في قصف هندي عبر الحدود

المواطن - واس

أعلنت باكستان عن إصابة أربعة من مواطنيها بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار بدون مبرر الليلة الماضية وقصفت قرى باكستانية في قطاع “ليبا” الحدودي.

وأضاف أن القوات الهندية استهدفت المناطق المأهولة بالسكان بشكل مقصود واستخدمت الأسلحة الثقيلة في عمليات القصف.

من جهة، أخرى استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم دبلوماسيًا هنديًً بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين واستهدافها المدنيين الأبرياء.

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