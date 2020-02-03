إعلامي مُهاجمًا مدرب الاتحاد: يعبث بالنادي ويستفيد بالدولارات

المواطن - محمد سمعه

شن الإعلامي والصحفي الرياضي عبدالله فلاته هجومًا شديدًا على المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد واصفًا إياه بالمدرب المعتزل الذي جاء للعبث بالعميد.

وخلال تصريحاته الإعلامية قال فلاته:” تين كات مدرب معتزل نائم في بيته، انصبت عليه ملايين الدولارات فكيف يرفض هذه الفرصة الثمينة؟!”.

وأضاف فلاته:” تين كات جاء ليعبث بنادي الاتحاد، ومنذ أول لقاء تلفزيوني شاهدته وهو يُهاجم لاعبيه ويقول إنهم لا يستحقون أن يرتدوا شعار الفريق، أدركت حتمًا أنه سيفشل”.

وغاب المدير الفني هينك تين كات عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، أمس الأحد، الأمر الذي أثار التساؤلات حول رحيله عن العميد خلال الفترة الحالية.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، سبب غياب المدير الفني الهولندي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “المدرب تين كات سافر إلى دبي لاستخراج تأشيرة دخول جديدة إلى المملكة”.

وتابع دياب تغريدته قائلًا: “حيث إن التأشيرة التي دخل بها سابقًا انتهت صلاحيتها، ولابد أن يغادر ويعود مرة أخرى حسب الأنظمة المتبعة، ووجدها فرصة لحضور مباراة كرة قدم، وسيكون موجودًا الاثنين في تمرين الفريق الأول”.

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