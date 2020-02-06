يبدأ التقديم عليها الأحد المقبل

إمارة الشرقية تعلن عن 75 وظيفة إدارية عبر جدارة

2020/02/07
الساعة 1:59 صباحًا
- ‎فيوظائف
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إمارة المنطقة الشرقية شعار
المواطن - الشرقية

أعلنت إمارة المنطقة الشرقية عن طرح ( 75 ) وظيفة شاغرة على المراتب (4، 5، 6، 7، 8) ودعت الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها بالتقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا الرابط).

– الفئات المستهدفة (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف):

  • خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
  • خريجو درجة البكالوريوس.
  • خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.
  • خريجو درجة الماجستير.

– يبدأ التقديم على الوظائف، يوم الأحد القادم بتاريخ 15 /06 /1441 هـ الساعة 08:00 صباحًا، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 19 /06 /1441 هـ الساعة 11:00 مساء.

فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة، وللاطلاع على الوظائف والشروط الوظيفية وطريقة التقديم (اضغط هنا).

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