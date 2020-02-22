إيطاليا تعلن ثاني حالة وفاة بسبب كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الإيطالية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 79 شخصا، منهم حالتي وفاة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، فإن عدوى الفيروس المستجد “كوفيد 19″، وصلت إلى العاصمة المالية ميلانو.

واضطرت السلطات الإيطالية في منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين، واللاتي انتشر فيهما الفيروس بصورة كبيرة، إلى إغلاق المدارس ومنع التجمعات العامة، كما طالبت العاملين في الشركات المتواجدة في المنطقة بالبقاء في منازلهم.

وقال عضو في المجلس البلدي، إن حالة الوفاة الأولى بالفيروس كانت لسيدة تبلغ من العمر 76 عامًا، أظهرت التحاليل إصابتها بالفيروس عقب وفاتها يوم الخميس الماضي، بينما كانت الحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر 78 عامًا.

وأضاف أنه تبين إصابة زوجة وابنة الرجل الراحل بالفيروس المستجد.

بينما أعلنت السلطات استقرار الحالة الصحية لأول مريض أصيب بالفيروس في البلاد،وهو رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، أصيب بالمرض بعد لقاءه بصديق عاد من الصين في الفترة الأخيرة.

وأوضحت السلطات أن منطقة كودوجنو هي مركز تفشي الفيروس في البلاد، حيث أظهرت التحاليل أن المصابين بالفيروس كانت لديهم صلة في يومي 18 و19 فبراير الجاري بغرفة الطوارئ مستشفى في كودوجنو.

وأضافت أنه تم إجراء الفحوصات الطبية لـ 259 شخصا في المنطقة على مدى اليومين الماضيين، كانت النتيجة إيجابية في فحوصات 35 منهم، ولذا نصحت السلطات سكان كودوجنو والبلدات المجاورة بالبقاء في منازلهم.

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