إيطاليا تُعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

المواطن – متابعة

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا، مساء أمس الجمعة، عن وفاة مواطن يبلغ 78 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما قاله روبرتو ونشرته وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، فإن الرجل كان يخضع للعلاج في مستشفى تقع في منطقة فينيتو في شمال البلاد، منذ عشرة أيام، من مرض ليس له أي علاقة بالفيروس المستجد، ولكن التحاليل أظهرت عقب وفاته أنه كان مصاب بـ كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية أن الرجل الذي توفي إيطالي الجنسية، ويعيش في مدينة بادوا الواقعة شمال إيطاليا، ويعد أول إيطالي يُتوفَّى نتيجة فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية الإيطالية أعنت يوم أمس ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 17 شخصاً.

واتخذت السلطات الإيطالية الكثير من الإجراءات لمواجهة فيروس كوفيد 19، حيث إنها أغلقت عدداً من الأماكن العامة، كما ألغت عدداً من الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلدات في منطقة لومبادريا.

يذكر أن السلطات الإيطالية كشف في مؤتمر صحفي أن الفحوص المخبرية أظهرت إصابة خمسة أطباء وتسعة أشخاص بالفيروس في لومبارديا، بعدما ذهبوا إلى حانة معينة مع مجموعة من أصدقائهم.

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