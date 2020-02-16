اكتشاف 6033 جثة بمقابر جماعية في بوروندي.. ما قصتهم؟

المواطن -ترجمة: منة الله أشرف

تم العثور على رفات 6033 ضحية من ضحايا الحرب الأهلية الطويلة في الدولة الإفريقية بوروندي، في ستة مقابر جماعية، وهو أكبر اكتشاف منذ أن بدأت الحكومة عملية تنقيب على مستوى البلاد في يناير.

وقال بيير كلاف ندايكاري ، رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة في بوروندي، إنه تم انتشال رفات الضحايا، وتم استخدام الملابس والنظارات والمسابح للتعرف على بعضهم، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وشهدت بوروندي ماضياً عنيفاً بين جماعات الهوتو والتوتسي العرقية، حيث بدأت حرب أهلية في عام 1993 واستمرت حتى عام 2005، عندما تم تنفيذ اتفاق سلام متوقف.

وقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص خلال أعمال العنف، ووقعت عمليات القتل الجماعي في الأعوام 1965 و 1969 و 1972 و 1988 و 1993.

وتأسست اللجنة الحكومية في عام 2014 وحتى الآن حددت أكثر من 4000 مقبرة جماعية في جميع أنحاء بوروندي وحددت أكثر من 142 ألف ضحية للعنف، وكان أكثر عدد من الضحايا تم العثور عليهم في مقبرة واحدة هو 270 شخصًا.

وحذرت الأمم المتحدة من أن انتهاكات حقوق الإنسان قد تزداد مرة أخرى قبل الانتخابات في الدولة الإفريقية في مايو 2020.

تابعنا على تواصل معنا على