الأهلي يتعاقد مع ميلويفيتش رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أقالت المدرب السويسري كريستيان جروس لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية قبل أن يتعاقد مع ميلويفيتش بشكل رسمي اليوم.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن مجلس الإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة، أنهى إجراءات التعاقد مع الصربي ميلويفيتش صاحب الـ49 عامًا، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم ونصف.

وتكفل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل بمقدم عقد المدرب الصربي ورواتبه المتبقية من منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ومن جهتها، قدمت إدارة النادي الأهلي شكرها وتقديرها للأمير منصور بن مشعل على دعمه للراقي ماديًا ومعنويًا، وتوصيته بالتعاقد مع مدرب ذي قيمة فنية عالية.

وأكد النادي الأهلي في بيانه أن دعم الأمير منصور بن مشعل سيسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للفريق ليحقق الانتصارات المتتالية في كافة البطولات التي يُشارك فيها.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة من 20 مباراة.

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