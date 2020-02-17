الأهلي يتقدم.. والمسيليم يتصدى لركلة جزاء

المواطن – مروة نبيل

نجح النجم سلمان المؤشر في تسجيل الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في شباك استقلال طهران الإيراني، بعد تلقيه تمريرة مميزة من سلمان المؤشر لتصبح النتيجة 2/1 عند الدقيقة 29.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الإيراني في الدقيقة 41، سددها اللاعب غفوري، إلا أن حارس مرمى الأهلي ياسر المسيليم تألق وتصدى لتسديدته، ليُحافظ على تقدم فريقه.

وكان نجم النادي الأهلي سلمان المؤشر قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17 من ركلة جزاء، قبل أن يهز نجم الاستقلال، أرسلان مطهري شباك الراقي في الدقيقة 22.

ويلعب الأهلي ضد استقلال طهران الإيراني الآن على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

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