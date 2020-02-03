الأهلي يكشف قائمة مؤمنة وأعضاء الجمعية العمومية

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة في الجمعية العمومية، التي ستعقد يوم السبت المقبل.

وضمت القائمة عبدالإله مؤمنة رئيسًا، ياسر محروس نائبًا، وفي عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي كل من؛ عمر أبو العلا، خالد الشهري، طريف حلواني، خالد النهاري، ياسر علاقي وطارق خليفة.

كما كشف النادي الأهلي عن القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الانتخابات، وهم؛ 6 أعضاء ذهبيين، و32 عضوًا عاديًّا.

وتقرر أن يتم فتح الطعون ضد القائمة الأولية للمترشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي والناخبين، يوم الثلاثاء، لمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات [email protected]

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أسقطت عضوية رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ، نهاية يناير الماضي، وأعلنت عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي؛ بسبب نقص النصاب القانوني لعدد أعضاء المجلس.

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