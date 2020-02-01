الاتحاد يختار هذا المدرب لخلافة تين كات

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قد حدد البديل المناسب لخلافة المدرب الهولندي هينك تين كات في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وانهالت جماهير الاتحاد بالهجوم على المدرب تين كات، بعد تعادل الاتحاد مع الرائد أمس الجمعة بالجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُفكر إدارة الاتحاد في التعاقد مع الروماني دانيال أيسايلا، مدرب نادي الحزم السابق، الذي تمت إقالته من تدريب الحزم، عقب التعادل مع فريق التعاون أمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان هينك تين كان تولى تدريب نادي الاتحاد خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي تمت إقالته، بسبب تراجع نتائج الاتحاد.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًّا، المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن نادي الاتحاد كان ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من دور الثمانية بعد الخسارة من نادي الهلال، كما فقد المنافسة حاليًّا على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان تعاقد مع التونسي أنيس البدري واللاعب محمد الثاني واللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل، إضافة للمدافع البرازيلي برونو أوفيني.