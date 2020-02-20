البلطان: الصبر على الحكم السعودي أفضل من أخطاء الأجنبي

المواطن – محمد سمعه

أبدى خالد البلطان رئيس نادي الشباب غضبه من أداء الحكم النيوزيلاندي ماثيو كونجر حكم لقاء الشباب وضمك بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث البلطان لقناة 24 الرياضة قائلًا : “الحكم ظلم الشباب عندما طرد اللاعب عبدالله الشامخ، فالطرد ظالم وليس صحيحًا، ولولا النقص العددي لكان الشباب فاز بنتيجة أكبر من ثلاثة أهداف”.

وتابع البلطان :” عبّرنا عن استيائنا من مستوى الحكام الأجانب الذين يأتون لتحكيم مباريات الشباب وخاطبنا لجنة الحكام، وأخبرونا أن الحكام الأجانب الموجودين حاليًا ليسوا حكام نخبة، ولهذا أقول إنه إذا استمرت أخطاء الحكام الأجانب، فالصبر على الحكم السعودي أفضل من أخطاء الحكم الأجنبي”.

وأضاف البلطان : “الشباب ظُلم تحكيميًا أمام الفيصلي وخسر اللقاء، وظُلمنا أمام نادي ضمك، ولكن لحسن الحظ نجحنا في العودة إلى المباراة وتحقيق الفوز والنقاط الثلاث”.

وكان الشباب، نجح في الفوز على ضمك بنتيجة 3/2، حيث سجل سيبا وعبدالله الزوري وكريستيان جوانكا لنادي الشباب، بينما سجل لفريق ضمك رافائيل كوستا وإيميليو زيلايا.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر