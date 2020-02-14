البلطان: الصليهم كان مُقصرًا أمام النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عن لاعب الليث الذي كان مُقصرًّا ضد نادي النصر في مباراة الفريقين اليوم الجمعة، بالجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتحدث خالد البلطان لـ برنامج "الدوري مع وليد" قائلًا: "عبدالمجيد الصليهم كان مقصرًّا ولم يظهر بمستواه المعهود، وربما التوفيق لم يُحالفه، لكن الشباب كان الأفضل وفي عشر دقائق انقلبت الأمور لصالح النصر، وأعتقد أن حكم اللقاء ظلمنا لأن هدف النصر الأول كان مخالفة لصالح لاعبي الشباب بعد دفع حمد الله". وأضاف البلطان: "سنجلس مع المدرب لويس غارسيا لتحليل الخسارة وأسبابها، وهدفنا هو تحسين ترتيبنا في الدوري بصورة جيدة، ونحن خسرنا بشرف ضد فريق كبير مثل نادي النصر". وكان النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله افتتح التسجيل للنصر برأسية متقنة بالدقيقة الرابعة عشر، ثم سجل اللاعب دانيلو أسبريا هدف التعادل للشباب بالدقيقة الـ36. وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وفي الشوط الثاني، عاد نادي الشباب وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب كريستيان جوانكا ليتأزم موقف النصر، لكن النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله تمكن من إحراز الهدف الثاني للنصر بالدقيقة الثانية والثمانين. وعاد حمد الله ليُسجل الهاتريك بالدقيقة الـ92، حيث سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء، ثم أضاف اللاعب خالد الغنام الهدف الرابع للعالمي بالدقيقة الرابعة والتسعين. وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 38 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، أما رصيد نادي الشباب فتجمد عند 25 نقطة بالمركز الثامن.