التعاون يُطالب بتأجيل مباراته ضد برسبوليس الإيراني

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة نادي التعاون إرسال خطابٍ للاتحاد السعودي لكرة القدم لمخاطبة الاتحاد الآسيوي لتأجيل مباراته ضد برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وأشار نادي التعاون إلى أنه يطلب تأجيل مباراته ضد برسبوليس، المقرر أن تُقام يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر مارس المقبل، في العاصمة دبي؛ نظرًا لانتشار فيروس كورونا في إيران؛ وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أبلغ نادي التعاون بخطاب رسمي، اليوم الاثنين، عن اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب ضد برسبوليس بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق برسبوليس الإيراني المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

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