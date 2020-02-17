الخدمة المدنية ترد على مواطن يسأل عن موعد إعلان الوظائف الإدارية

المواطن – الرياض

تفاعلت وزارة الخدمة المدنية مع سؤال مواطن بشأن موعد الإعلان عن الوظائف الإدارية التي طال انتظارها.

وأوضحت الخدمة المدنية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن معرفة موعد الإعلان عن الوظائف الإدارية يتم من خلال متابعة الإعلانات الوظيفية عن طريق القنوات الرسمية للجهات الحكومية.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “تكفون نبي وظايف متى تعلنون عن الوظايف الإدارية، نبي وظايف راحت اعمارانا”.

وعلقت الخدمة المدنية بقولها: “مرحبا بك .. بإمكانك متابعة الإعلانات الوظيفية عن طريق القنوات الرسمية للجهات الحكومية، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت منذ أيام إطلاق “منصة مسار” الرقمية التي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين وحتى نهاية خدمته.

وتأتي “منصة مسار” التي دشنها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان بهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات، وأتمتتها تحت بوابة رقمية موحدة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

وعملت وزارة الخدمة المدنية على إنشاء “منصة مسار” الرقمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الإلكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.

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