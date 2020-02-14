الشباب يسعى لمعادلة أطول سلسلة “لا هزيمة”

المواطن – مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز في مباراته ضد النصر اليوم وتحقيق الفوز؛ خاصة أنها على ملعبه ووسط جمهوره.

ويلعب الشباب ضد النصر اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في آخر 3 مباريات خاضها على ملعبه في الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في الفوز مرتين وتعادل في مواجهة، ليُحقق أفضل سلسلة له هذا الموسم.

وتُعتبر آخر مرة حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سلسلة أطول من الـ “لا هزيمة” كانت بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019، عندما تجنب الخسارة في 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين.

وقبل مباراة النصر اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة.

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