الصين تتوصل إلى علاج فيروس كورونا والصحة العالمية تشيد به

المواطن – متابعة

توصل الأطباء الصينيون إلى طريقة جديدة يمكنها علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر بصورة كبيرة في البلاد.

وبحسب ما قاله أستاذ جامعي صيني، فإن الأطباء في شنغهاي استخدموا بلازما مستخلصة من دماء بعض الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد لعلاج آخرين ما زالوا يصارعون الفيروس، موضحًا أن النتائج الأولية لهذه طريقة مبشرة للغاية.

وقال الدكتور مايك رايان مدير برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن استخدام بلازما الدم في فترة النقاهة طريقة صحيحة للغاية، ولكن يجب منح الوقت الكافي للتجربة للتأكد من قدرتها على تحقيق أكبر قدر من الفائدة للجاز المناعي.

وأضاف أن البلازما في فترة النقاهة أثبتت فعاليتها في علاج عدة أمراض معدية ومنها الديفتريا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ما يزيد عن 1800 شخص صيني حتى الآن، بينما أصاب ما يزد عن 72 ألف شخص، كما أصاب “كوفيد 19” 331 شخصًا في شنغهاي وأودى بحياة شخص واحد بها.

وقال البروفيسور لو هونشو المدير المشارك لمستشفى مركز الصحة العامة بشنغهاي، إن المستشفى أسس عيادة خاصة لتقديم العلاج بالبلازما، موضحاً أنهم ينتقون المرضى الراغبين في التبرع، ولا يستخدمون دماءهم سوى بعد التأكد من خلوها تماماً من أي أمراض.

وأكد أن لديهم ثقة كاملة أن هذه الطريقة ستكون فعالة للغاية مع مرضى فيروس كورونا المستجد.

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