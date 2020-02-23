المواطن - الرياض

رأى عضو جمعية الاقتصاد عبدالحميد العمري، أن المشكلة التي زادت الطين بلة في سوق العمل هي برامج التوطين؛ لأنها تطبق بشكل قاسٍ على الصغير، أما الكبير فاستطاع أن يتلاعب ويتجاوزها.

أ. #عبدالحميد_العمري:

يد وزارة العمل "رخوة"…

من عام 2017 إلى 2019 توظف 596 ألف، لكن فصل وخرج من سوق العمل 544 ألف!

4.5 مليون واحد وافد من ابو 3 آلاف نازل خرجوا من المملكة، وفي المقابل دخل 2.4 مليون وافد جديد!#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/G1bHQ5guYB — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 23, 2020

وتابع العمري في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التوطين في المنشآت متناهية الصغر متدني، في حدود 7% بالمنشآت متناهية الصغر، و17% في المنشآت الصغيرة، بينما في الكبيرة 25%، والشركات الكبيرة تلاعبت ببرامج التوطين في 2014 وزادت من الاستقدام.

وأضاف أن أكبر استيطان للتستر التجاري في المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبعض المبادرات التي تهدف للتوطين الصناعي أصبحت سلبية، كما أن هناك مصانع صغيرة ومتوسطة استطاعت أن تتكيف مع الإصلاحات التي وضعتها الدولة في أقل من 4 سنوات، وغيرها تخاذل ويصيح ويحاول ألا يطبق وألا يلتزم وهؤلاء لا يستحقون.

وأردف العمري: يد وزارة العمل رخوة، فمن عام 2017 إلى 2019 توظف 596 ألفًا، لكن فصل وخرج من سوق العمل 544 ألفًا، وهناك 4.5 مليون وافد من الذين يتقاضون 3 آلاف ريال وأقل خرجوا من المملكة، وفي المقابل دخل 2.4 مليون وافد جديد!

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