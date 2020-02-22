المتظاهرون يقطعون جسر البهو في العراق

المواطن - متابعة

أحرق متظاهرون عراقيون في محافظة ذي قار الإطارات وقطعوا جسر البهو، وذلك إثر منع قوات الأمن دخول متظاهرين من محافظة أخرى إلى الناصرية.

وأوضحت شرطة ذي قار، في بيان لها، أنها مستمرة بتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين؛ كون التظاهر حقًّا مشروعًا ويعبر عنه بالطرق السلمية، مؤكدة أن جميع أجهزة الأمن تعمل على تشديد الحماية وتمنع أي خروقات محتملة.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الخروج في مظاهرة مليونية دون عناوين جهوية، ثم تحويلها إلى اعتصامات إذا لم يصدق البرلمان على حكومة تستجيب لتطلعات الشعب العراقي.

وقال الصدر في بيان نشره على صفحته في “تويتر”: “نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة وفق تطلعات الشعب، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين”.

وهدد بأنه “إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع، أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على تركيبة وزارية نزيهة تستجيب لتطلعات المرجعية والشعب، فإن ذلك يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية… وتحويلها إلى اعتصام حول المنطقة الخضراء”.

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