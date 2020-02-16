المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن برنامج دبلوم ينتهي بالتوظيف

المواطن – الرياض

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة كوميدات السعودية المحدودة ، وذلك بمنجم حزم الجلاميد ، وفق التفاصيل التالية :

– شروط القبول :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 سنة

أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة علمي 80٪

أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات 65 ٪

أن يكون حاصلاً على الاختبار التحصيلي

أن يكون لائقاً طبياً