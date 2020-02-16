المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن برنامج دبلوم ينتهي بالتوظيف

المواطن – الرياض
أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة كوميدات السعودية المحدودة ، وذلك بمنجم حزم الجلاميد ، وفق التفاصيل التالية :
- المناطق المستهدفة : منطقة الحدود الشمالية – منطقة الجوف
– شروط القبول :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 سنة
- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة علمي 80٪
- أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات 65 ٪
- أن يكون حاصلاً على الاختبار التحصيلي
- أن يكون لائقاً طبياً
- لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية
– مزايا التدريب :
- مكافأة شهرية
- سكن أو بدل سكن وبدل مواصلات
- تأمين الطبي
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية
– للتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا) اعتباراً من 22 / 6 / 1441 وحتى 5 / 7 / 1441 هـ .
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