المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن برنامج دبلوم ينتهي بالتوظيف

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن برنامج دبلوم ينتهي بالتوظيف

2020/02/16
الساعة 8:26 صباحًا
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المواطن – الرياض

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة كوميدات السعودية المحدودة ، وذلك بمنجم حزم الجلاميد ، وفق التفاصيل التالية :

  • المناطق المستهدفة : منطقة الحدود الشمالية – منطقة الجوف

– شروط القبول :

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
  • أن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 سنة
  • أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة علمي 80٪
  • أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات 65 ٪
  • أن يكون حاصلاً على الاختبار التحصيلي
  • أن يكون لائقاً طبياً
  • لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية

– مزايا التدريب :

  • مكافأة شهرية
  • سكن أو بدل سكن وبدل مواصلات 
  • تأمين الطبي
  • التسجيل في التأمينات الاجتماعية 

– للتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا) اعتباراً من 22 / 6 / 1441 وحتى 5 / 7 / 1441 هـ .

 

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