المنشطات تفحص نجمي النصر قبل لقاء الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المنشطات فحص اثنين من نجوم نادي النصر، وذلك بعد فوز أصفر العاصمة على نادي الحزم في الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن لجنة المنشطات قررت اختيار اللاعبين المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي بيتروس للفحص بعد فوز النصر على الحزم بثنائية دون رد.

وفي سياق آخر، قال الإعلامي علي المرشود إن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستختار طاقمًا تحكيميًا أجنبيًا لإدارة مباراة النصر والأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين من بطولة الدوري.

من ناحية أخرى، نجح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حل أزمة تحديد الملعب المستضيف لمباراة النصر ونادي سباهان أصفهان الإيراني ضمن لقاءات الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن النصر سيواجه فريق سباهان أصفهان في مدينة طشقند بأوزبكستان بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خاصة أن المسألة كان قد تأخر حلها؛ ما سبب قلقًا لنادي النصر.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر في وقت سابق، خوض جميع الأندية الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا، مبارياتها التي تستضيفها خارج إيران وذلك بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في طهران.

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