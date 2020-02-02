“المواطن” تنشر قائمة المهن الـ55 التي توفرها منصة تسجيل الإعلاميين

المواطن - الرياض

دشن وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تركي بن عبدالله الشبانة، أمس الأحد، المنصة الإلكترونية للتسجيل المهني للإعلاميين، والتي تتيح لكافة المرتبطين بالقطاع الإعلامي بمختلف أنواعه من مهنيين ومختصين وفنيين التسجيل في المنصة والحصول على البطاقة المهنية التي توفر لهم عددًا من الامتيازات.

وتنشر “المواطن” قائمة المهن الـ55 التي توفرها منصة التسجيل المهني للإعلاميين كما يلي:

مخرج إذاعي- مخرج تلفزيوني- مخرج سينمائي- مخرج أفلام رسوم متحركة- اختصاصي تصوير سينمائي- اختصاصي تصوير تلفزيوني- اختصاصي صوت- اختصاصي إضاءة- اختصاصي مؤثرات صوتية- اختصاصي ديكور أفلام/ سينما تلفزيون- اختصاصي مؤثرات حركية- ممثل- فني تصوير تلفزيوني- فني تصوير فيديو- فني تسجيل صوت- فني تسجيل صورة- مقدم برامج- معلق رياضي- مخرج إذاعي- فني تشغيل/ أجهزة إرسال تلفزيوني- فني إلكتروني/ أجهزة بث وإرسال إذاعي- فني إلكتروني/ أجهزة بث وإرسال تلفزيوني- فني إلكتروني/ أجهزة راديو وتلفزيون- فني مؤثرات صوتية”.

وتضم الوظائف أيضًا: “فني مونتاج- فني دبلجة- فني تحميض أفلام- منسق برامج/ إذاعة وتلفزيون- معد برامج/ إذاعة وتلفزيون- رسام صور/ أفلام متحركة- مؤلف موسيقي- ملحن أغاني- موزع موسيقي- قائد فريق موسيقي قائد فريق موسيقي- مساعد منتج- محلل تلفزيوني وإذاعي- مهندس محتوى- مدير محتوى- مخرج إبداعي- مدون إعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي- محرر أفلام- محرر أفلام- محلل أخبار- محرر صور- صحافي – مساعد مخرج- محرر صحفي”.

أما الشروط فهي كما يلي:

أن يكون المتقدم موظفًا في المجال الإعلامي أو المهن المكملة والمساندة.

استثناءً للمادة الأولى يكتفي بتقديم ما يثبت الخبرة في مجال التسجيل المتقدم من أجلها، مع إرفاق شهادات الخبرة من كل جهات العمل التي تم العمل لديها.

ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

لا يمكن للمسجل التخلي عن تسجيله (بطاقته) لفائدة الغير.

إرفاق صورة شخصية.

السماح بالاطلاع على البيانات الشخصية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ويتعهد المتقدم بالالتزام والتقيد بنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية وملحقاتها وعلى جميع الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، وفي حال الإخلال بالالتزام فإنه يحق للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اتخاذ ما يلزم، كما أنه يقر بصحة المعلومات والوثائق في النموذج الذي سيتم تعبئته، وعلى ذلك تتم الموافقة.

وقال الوزير الشبانة خلال تدشين المنصة الإلكترونية للتسجيل المهني للإعلاميين: إن الهدف من التسجيل المهني للإعلاميين هو أن يكون كتعريف لهم ولتقديم الدعم لهم من خلال منح حاملي البطاقة المهنية عدد من الامتيازات، منها تمكين الإعلامي- في حال رغبته- من إظهار بيانات التواصل والمهنة ضمن قائمة المسجلين على المنصة الإلكترونية بحيث تكون متاحة لأصحاب الأعمال والباحثين عن مختصين في مجال الإعلام.

وأضاف أن وزارة الإعلام ستعطي حاملي البطاقة المهنية الأولوية في حضور المحافل والفعاليات التي تنظمها الوزارة والهيئات التابعة لها وفقًا للضوابط المنظمة في هذا الشأن، إضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من المزايا والعروض المقدمة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تابعنا على تواصل معنا على