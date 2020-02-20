النمر يحذر من هذا السلوك بعد علاج جلطة القلب

المواطن – الرياض

حذر الدكتور خالد النمر من خطورة الاستسلام للراحة وعدم ممارسة الرياضة أو الحركة بعد علاج جلطة القلب.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “تصرف خاطئ.. أن يقول الطبيب للمريض بعد علاج جلطة القلب…اجلس في البيت ولا تمشِ ولا تطلع برا!!”.

وأضاف النمر: “الصحيح.. لا بد للمريض بعد حدوث الجلطة القلبية من ممارسة الرياضة بالتدريج حسب وصفة الطبيب ومن الخطأ مطالبته بعدم الحركة نهائيًا”.

يذكر أن خبراء الصحة يؤكدون على أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة الجسم بصفة عامة والقلب بصفة خاصة.

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