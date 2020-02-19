النمر يوضح معنى انكسار القلب وأسبابه

المواطن – الرياض

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، المقصود بمصطلح انكسار القلب، والذي قد يسبب أعراضًا تشبه جلطة القلب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن انكسار القلب هو مرض يشابه كثيرًا جلطة القلب، ولكن قسطرة الشرايين ليس فيها انسداد”.

وأضاف أن انكسار القلب يحدث غالبًا في “بعض البشر” المعرضين لذلك من مصائب الحياة والتأثر النفسي بها.

وتابع الدكتور النمر أن من أسباب انكسار القلب لدى البعض “موت عزيز، الشعور بالظلم، خسارة المال، الطلاق لاسيما بين النساء، فقدان عزيز مثل الابن أو الابنة، أو فقدان وظيفة… إلخ”.

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