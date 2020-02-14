الوحدة يُسقط الأهلي بثنائية

المواطن - محمد سمعه

سقط النادي الأهلي في فخ الخسارة، اليوم الجمعة، أمام نادي الوحدة بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكان اللاعب البرازيلي لويس جوستافو تمكن من إحراز الهدف الأول للوحدة بالدقيقة التاسعة والعشرين، ولم ينجح النادي الأهلي في إحراز هدف التعادل خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الوحدة بهدف. وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الأهلي؛ مما أعطى الفرصة لفريق الوحدة لتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب الفرنسي يوسف نياكات بالدقيقة الثالثة والثمانين. وبعد إحراز الوحدة لهدفه الثاني، بدأت الجماهير الأهلاوية في مغادرة ملعب المباراة، بعدما فقدوا الأمل في عودة فريقهم للقاء. وأصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 33 نقطة بالمركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 33 نقطة بالمركز الثالث. يذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة قد يتخذ قرارًا بإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس بعد الخسارة من الوحدة.