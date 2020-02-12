اليوم انطلاق بطولة المملكة للحمام الزاجل للمسافات الطويلة

المواطن – الرياض

تنطلق، اليوم الخميس، بطولة المملكة للحمام الزاجل للمسافات الطويلة 1000 كيلو متر، بمشاركة 200 عضو و5998 حمام زاجل، وذلك في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في عرعر.

ونشر حساب هيئة الرياضة بالحدود الشمالية تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كشف خلالها عن موعد انطلاق البطولة، والتي قال إنها ستبدأ في الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وقال الحساب في تغريدته: “تنطلق يوم غد الخميس بطولة المملكة للحمام الزاجل للمسافات الطويلة 1000 كيلو متر، والتي تنظمها اللجنة السعودية بإشراف أمين عام اللجنة فيصل أحمد الأسلمي”.

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