باحث شرعي يعلق على وهم العين عند اللاعبين

علّق الباحث الشرعي تركي الغامدي على حقيقة ما قيل حول إن العين تُنهي مسيرة العديد من لاعبي كرة القدم في الملاعب السعودية.

الباحث الشرعي تركي الغامدي لـ #الإخبارية :#ميسي لم يُصب بالعين ولاعب في الحواري ما شافه إلا ثلاثة ويقولون صابته عين pic.twitter.com/RzgFZtkV0G — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 13, 2020

وقال تركي الغامدي في تصريحاته لقناة الإخبارية: “أي لاعب لا يريد تطوير مستواه أو الحفاظ على موهبته يردد مقولة إن عينًا أصابته، هذه مجرد أكذوبة، هل الأرجنتيني ميسي أصابته عين أو كريستيانو رونالدو”.

وتابع الغامدي: “نجد أي لاعب ضعيف مستواه يقول: العين أصابتني، ولاعب في الحواري ما شافه إلا ثلاثة ويقولون صابته عين، كيف هذا”.

وأضاف الغامدي:” هناك فرق بين الإصابة بالحسد والعين، الحسد مذكور في القرآن الكريم ولا مشكلة حول هذا الأمر، لكن العين أمر غريب وغير موجود”.

وكانت قناة الإخبارية أعدت تقريرًا حول ما يردده الكثير من عشاق كرة القدم السعودية، حول نهاية مسيرة العديد من اللاعبين في الملاعب السعودية بسبب العين، كما تناول التقرير حديث جماهير النصر عن إصابة اللاعب عبدالفتاح آدم بالعين، وذلك بسبب كثرة إصاباته.

🎥 تقرير |

"العين" .. تهمة أنهت مسيرة نجوم في الكرة السعودية pic.twitter.com/EdX3Qykbbq — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 13, 2020

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