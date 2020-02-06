بث مباشر لمباراة النصر والفتح اليوم

المواطن - مروة نبيل

انطلقت، قبل قليل، مباراة النصر والفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفتح لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل مباراة النصر والفتح اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز قبل الأخير بـ10 نقاط.

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